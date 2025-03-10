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SPORT24.ru

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Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Некоторым игрокам, вероятно, переплачивают»

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Некоторым игрокам, вероятно, переплачивают»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, совладелец «Манчестер Юнайтед», заявил, что некоторым футболистам переплачивают, но не стал называть имена.

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