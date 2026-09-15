МИД России: Киев на фоне неудач на фронте идёт на безрассудные атаки на ЗАЭС

Украина на фоне неудач на фронте идёт на безрассудные шаги, атакуя Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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