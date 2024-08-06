МИД РФ: Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина на параде ВМФ в Петербурге

Повлиять на Киев удалось с помощью одного звонка. Украинские спецслужбы планировали покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова во время их нахождения в Петербурге.
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