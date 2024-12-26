ОБЪЯВЛЯЕМ ФЛЕШМОБ: "С НОВЫМ ГОДОМ, СОЛДАТ!" 🫡🫡🫡 Всем нам нравится получать поздравления на Новый год.
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ОБЪЯВЛЯЕМ ФЛЕШМОБ: "С НОВЫМ ГОДОМ, СОЛДАТ!" 🫡🫡🫡 Всем нам нравится получать поздравления на Новый год.