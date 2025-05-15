Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

"Российская делегация уже на месте", - подтвердил собеседник агентства, добавив, что переговоры состоятся в том же здании, где проходили аналогичные встречи в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции, расположенном в центре города.
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