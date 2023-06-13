Холодный фронт накрывает Россию: в каких регионах ожидаются заморозки и что ждать в Москве Ксения КирпикНаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в каких регионах Российской Федерации в июне 2023 года ожидается похолодание.