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Холодный фронт накрывает Россию: в каких регионах ожидаются заморозки и что ждать в Москве

Холодный фронт накрывает Россию: в каких регионах ожидаются заморозки и что ждать в Москве

Холодный фронт накрывает Россию: в каких регионах ожидаются заморозки и что ждать в Москве Ксения КирпикНаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в каких регионах Российской Федерации в июне 2023 года ожидается похолодание.

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