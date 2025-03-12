Облава на дорогах: с 12 марта водителям, покидающим город, грозит аннулирование прав Юлия ЧелкановаС приходом весны и стартом охотничьего сезона на российских трассах заметно увеличивается количество автомобилей, перевозящих охотничье оборудование.
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