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Марио Чалмерс сравнил «Филадельфию» с «Майами» образца 2011 года: «Кому-то придется отойти на второй план ради успеха»

Бывший защитник « Майами » Марио Чалмерс сравнил нынешнюю «Филадельфию» с командой «Хит» образца 2011 года, когда в составе объединились Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош.

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