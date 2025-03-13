Писали пьяные хохлы . Много буков. У противников перемирия в Украине и в России за более чем три года войны накопилось много аргументов, которые они регулярно высказывали.
Выгодно ли для России прекращение огня?
Комментарии
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Евгений Кузнецов
Нас устроит только полная капитуляция.Все остальное это только словоблудие и лохотрон.
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21 час.
Vlad Lukyanenko
Антикриз подоспел. Если коротко то это поражение России. Вопрос в её величине/глубине. Не одна цель сво не выполнена. Россия потеряла рынки сбыта и доходы от внешней торговли. Финляндия и Швеция в НАТО. Кто выиграл? Конечно США-Европа (Бриты). В большей мере США. Удастся ли им расшатать ситуацию внутри РФ после этого поражения, вполне. Их цель раздел и ограбление России. Цель достижима. Ибо внутренняя и внешняя политика страны слабая. Снятие санкций? Не верю. Либо на бумаге. Будут готовить Украину к войны? Однозначно! Параллельно будут дестабилизировать ситуацию внутри РФ, потому санкции не снимут. Можно смело считать это началом конца РФ. И помните дружат с сильными и победителями. Лузеры никому не интересны. Посему либо затягиваем пояса (давно надо было), либо медленный и неизбежный конец. А кто собственно будет возращать территории РФ, те что новые? Внуки?
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21 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Перемирие? Только капитуляция. Ведь вряд ли кто-то гарантирует, что украинская сторона перестанет запускать беспилотники над территориями России( и совсем не только , например, над Москвой), и будет гибнуть мирные российские граждане... Россия ведь будет вынуждена ответить соответственно уже по украинской территории, а там... та-там! Уже "миротворцы европейские" окопались... и сколько вони поднимется!!! Что же это за перемирие? Не, только капитуляция причём на условиях России.
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19 час.
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