Выгодно ли для России прекращение огня?

Vlad Lukyanenko

Антикриз подоспел. Если коротко то это поражение России. Вопрос в её величине/глубине. Не одна цель сво не выполнена. Россия потеряла рынки сбыта и доходы от внешней торговли. Финляндия и Швеция в НАТО. Кто выиграл? Конечно США-Европа (Бриты). В большей мере США. Удастся ли им расшатать ситуацию внутри РФ после этого поражения, вполне. Их цель раздел и ограбление России. Цель достижима. Ибо внутренняя и внешняя политика страны слабая. Снятие санкций? Не верю. Либо на бумаге. Будут готовить Украину к войны? Однозначно! Параллельно будут дестабилизировать ситуацию внутри РФ, потому санкции не снимут. Можно смело считать это началом конца РФ. И помните дружат с сильными и победителями. Лузеры никому не интересны. Посему либо затягиваем пояса (давно надо было), либо медленный и неизбежный конец. А кто собственно будет возращать территории РФ, те что новые? Внуки?