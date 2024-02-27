«Не умрет своей смертью»: военный эксперт предрек незавидную судьбу Зеленского

Линин считает, что президент Украины слишком много знает, что вести спокойную жизнь после отставки. Военный эксперт Евгений Линин прогнозирует туманное будущее действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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