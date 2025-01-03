Овечкин забросил 871-ю шайбу и побил исторический рекорд легенды НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 871-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки осталось 23 гола Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил в ворота «Миннесоты Уайлд» свою 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 23 голов.