Овечкин забросил 871-ю шайбу и побил исторический рекорд легенды НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 871-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки осталось 23 гола Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил в ворота «Миннесоты Уайлд» свою 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 23 голов.
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