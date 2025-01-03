info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    хитрый паучок Анансий....Лукашенко призвал...
  • Вовладар Даров
    Ещё бы в Румынию отправили Токаев: Чёрные ящ...
  • Игорь Егоров
    Народ вздохнул и сказал " Ну наконец то дошло до него, что он всем осточертел  своими подвигами и болтовней".Захарова рассказа...

Овечкин забросил 871-ю шайбу и побил исторический рекорд легенды НХЛ

Овечкин забросил 871-ю шайбу и побил исторический рекорд легенды НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 871-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки осталось 23 гола Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил в ворота «Миннесоты Уайлд» свою 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 23 голов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх