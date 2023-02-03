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Поттер об Энцо: «Челси» получил игрока с сильным характером. Он может заиграть в любой лиге мира»

Грэм Поттер высоко отозвался о Энцо Фернандесе. 22-летний хавбек перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.

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