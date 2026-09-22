Watch: Seattle's 'Inconvenience Store' features pre-tangled USB cords

A former 7-Eleven store in Seattle has been transformed into an "Inconvenience Store" featuring items including pre-tangled USB cords.
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