Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов

Столица реализует поручения президента Как стало известно, власти Москвы активно воплощают в жизнь указания главы РФ Владимира Путина о проведении капитального ремонта школ и детских садов, данные им в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.
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