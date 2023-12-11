Чемпион Игр Кожевников: на Овечкина могут влиять изменения в игре "Вашингтона"

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников рассказал о причинах, которые влияют на низкую результативность российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
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