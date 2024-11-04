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MotoTeamRussia

3 подписчика

Кастом Yamaha SR400

Кастом Yamaha SR400

Yamaha SR400 / 500 - это мотоцикл, способный стать буквально чем угодно. Подавляющее большинство из них, служили отличным повседневным транспортом, некоторые получили небольшую порцию доработок, а есть и такие, которые из незамысловатого дорожника были превращены в нечто потрясающее.

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