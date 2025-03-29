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Несекретные материалы

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Сделка по редкоземам на Украине – нонсенс для экспертов по горнодобывающей промышленности

Сделка по редкоземам на Украине – нонсенс для экспертов по горнодобывающей промышленности

Сделка Украины и США по ее полезным ресурсам постоянно откладывается, причем это происходит по вине обеих сторон, словно они не желают ее заключать.

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