Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 720 подписчиков

Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Андрей Ревнивцев    Менеджмент "Яндекса" сменился и юрисдикция стала нашей, однако на деле ничего не изменилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дима Качусов
а чего автор не подписывается под писаниной?!кто такой андрей ревнивцев? почему стало модным искать во всем говно ,грязь и опастность и вываливать все это на обывателя?!
Ответить
1 м.
Валерий Кривошеев
Думаю нашему Минцифры, нужно больше сил и средств уделять блокировке и ограничению интернета. Тогда точно все толковые специалисты в области IT, убегут на Запад. Которые ещё не убежали.
Ответить
1 м.