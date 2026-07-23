Андрей Ревнивцев Менеджмент "Яндекса" сменился и юрисдикция стала нашей, однако на деле ничего не изменилось.
Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?
Комментарии
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Дима Качусов
а чего автор не подписывается под писаниной?!кто такой андрей ревнивцев? почему стало модным искать во всем говно ,грязь и опастность и вываливать все это на обывателя?!
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Валерий Кривошеев
Думаю нашему Минцифры, нужно больше сил и средств уделять блокировке и ограничению интернета. Тогда точно все толковые специалисты в области IT, убегут на Запад. Которые ещё не убежали.
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