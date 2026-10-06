Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия бьёт по киевским мостам для улучшения переговорных позиций?

Россия бьёт по киевским мостам для улучшения переговорных позиций?

Виктор Анисимов  ВС России наконец то получили приказ бить по мостам через Днепр, пока только по мостам украинской столицы.

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