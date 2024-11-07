Шойгу: перед Западом стоит выбор — уничтожать народ Украины или договариваться

Запад оказался перед выбором – продолжать финансирование киевского режима и уничтожение украинцев или же начать договариваться на фоне сложившихся реалий, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
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