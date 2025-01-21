От какого мужчины женщине проще забеременеть: портрет идеального мужчины для зачатия ребенка

Зачатие ребенка — это сложный и индивидуальный процесс, который зависит от множества факторов. В то время как многие женщины сосредотачиваются на своем здоровье и фертильности, существуют также аспекты, касающиеся мужчин, которые могут существенно повлиять на вероятность наступления беременности.