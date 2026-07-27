Мошенники придумали способ кражи аккаунтов в Telegram без пароля и SMS

Эксперты обнаружили новую вредоносную программу, которая позволяет мошенникам получать доступ к аккаунтам в мессенджере Telegram без ввода пароля и кодов подтверждения из коротких текстовых сообщений, как сообщает Вестник Киберполиции России.
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