Путин и Трамп: Россия снимает ограничения на экспорт дизеля и готова поставлять топливо в США

Кремль опубликовал заявление по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Это уже шестой контакт лидеров с начала года и 16-й с момента возвращения Трампа в Белый дом.
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США передает Украине данные о целях на территории России, А РОССИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ США ДИЗТОПЛИВО?!! ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЭТОМ ПАСКУДНОМ МИРЕ?!!
Посмотрим, что получится. Американцам верить нельзя. Но если это нам в какой-то мере поможет, то можно попробовать.