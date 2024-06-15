Готова ли Япония к строительству космического лифта в следующем году?

Современные ракеты и космические корабли могут доставить груз на Марс за шесть месяцев. Но это только при условии, что расстояние между Землей и Красной планетой будет минимальным и составлять около 55 миллионов километров.
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