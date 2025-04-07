Опубликован сборник выдержек из высказываний Си Цзиньпина о китайской модернизации на испанском языке

Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ -- Сборник выдержек из высказываний генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпина о китайской модернизации на испанском языке был обнародован издательством "Чжунъян бяньи чубаньшэ".
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