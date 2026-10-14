Неисправный светофор парализовал движение на Тульском шоссе в Калуге

Нерабочий светофор на выезде на Тульское шоссе парализовал движение на Правом берегу, автомобилисты вынуждены самостоятельно разъезжаться на перекрестке.
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