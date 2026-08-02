Русские борцы завоевали 4 медали на юниорском ЧМ в Баку

Русские юниоры показали блестящие результаты на чемпионате мира в Баку, завоевав четыре медали. Абдуразак Шабанов принес золото, Сергей Кармрян - серебро, а Ислам Курахмаев и Мохмад Бисултанов стали бронзовыми призерами.
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