Травля детей в школах встревожила родителей Югры: «Окунали в унитаз»

Сообщения в соцсетях об агрессивном поведении детей в школах переполошили югорчан. Родители жалуются, что старшеклассники издеваются над младшими в туалетах в одной из школ Ханты-Мансийска и снимают дедовщину на видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии