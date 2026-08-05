Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Километры огня, Киев такого еще не видел: 5 августа Россия начала отвечать по-настоящему – за Геленджик, за Крым, за НПЗ и Wildberries

Километры огня, Киев такого еще не видел: 5 августа Россия начала отвечать по-настоящему – за Геленджик, за Крым, за НПЗ и Wildberries

Когда 3 августа беспилотник ВСУ спикировал на многолюдный пляж в Геленджике, где в тот момент находились сотни отдыхающих и пошли первые сообщения об убитых – взрослых и детях, некоторые украинские тг-каналы написали: всё, в течение трех суток ждите кошмар в Киеве.

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