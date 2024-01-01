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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог об успехах нацпроекта «Демография»: «Показатель социального оптимизма»

Политолог об успехах нацпроекта «Демография»: «Показатель социального оптимизма»

Социальная политика президента создает достойные условия для жизни и развития всех россиян. Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова рассказала «ФедералПресс» о рекордном повышении МРОТ и успехах нацпроекта «Демография»:«Увеличивается единое социальное пособие на ребенка.

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