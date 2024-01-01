Политолог об успехах нацпроекта «Демография»: «Показатель социального оптимизма»

Социальная политика президента создает достойные условия для жизни и развития всех россиян. Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова рассказала «ФедералПресс» о рекордном повышении МРОТ и успехах нацпроекта «Демография»:«Увеличивается единое социальное пособие на ребенка.