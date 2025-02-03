Почему современные машины не умеют зимовать

В советские времена нормальным явлением считалась эксплуатация машины только в теплое время года. Причин тому было множество: с трудом приобретенный автомобиль тщательно оберегали от любых погодных катаклизмов, зимних шин практически ни у кого не было, да и пуск мотора на морозе для многих был проблемой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии