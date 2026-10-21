Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал сына умершего заёмщика, принявшего в наследство квартиру, погасить банку задолженность по двум кредитным картам на сумму более 302 тысяч рублей, тогда как в иске к сестре покойного было отказано.