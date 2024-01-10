ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Не женат - значит, свободен!»

«Не женат - значит, свободен!»

  «На чужом несчастье счастья не построишь!» – эту фразу давным–давно, в детстве, Майя слышала от бабушки.

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Комментарии
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А
Александр24
Так этим дурам объясняют, объясняют, что мужики в этих самых, извините, блядских &quot;отношениях&quot; всегда считают себя холостыми, но..... не в коня корм. Что вы всё лезете, как лягушки в пасть ужа, в эти отношения? Что они вам дают? Почему мы 50 лет назад не были ни в каких отношениях, однако счастливо живём до сих пор? Дуры! Только законный брак без ваших всяких &quot;притирок&quot; является основой счастливой семейной жизни. Чтобы хорошо узнать человека, необязательно с ним жить, достаточно просто внимательно посмотреть на него без шор влюблённости и человек себя обязательно проявит.
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16 час.
Майя Maja
Правильно девушка Майя сомневается в его искренности. Не нужен он ей. На такого никогда нельзя положиться в трудную минуту (а в жизни всякое может случится).  Всегда надо слушать свой внутренний голос и свое сердце. Есть сомнения в периоде ухаживаний - значит не твое и не для тебя.
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15 час.
А
Александр24
&quot;...случиТЬСЯ...))&quot;
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15 час.

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