«Не женат - значит, свободен!»

А

Александр24

Так этим дурам объясняют, объясняют, что мужики в этих самых, извините, блядских "отношениях" всегда считают себя холостыми, но..... не в коня корм. Что вы всё лезете, как лягушки в пасть ужа, в эти отношения? Что они вам дают? Почему мы 50 лет назад не были ни в каких отношениях, однако счастливо живём до сих пор? Дуры! Только законный брак без ваших всяких "притирок" является основой счастливой семейной жизни. Чтобы хорошо узнать человека, необязательно с ним жить, достаточно просто внимательно посмотреть на него без шор влюблённости и человек себя обязательно проявит.