«На чужом несчастье счастья не построишь!» – эту фразу давным–давно, в детстве, Майя слышала от бабушки.
«Не женат - значит, свободен!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Так этим дурам объясняют, объясняют, что мужики в этих самых, извините, блядских "отношениях" всегда считают себя холостыми, но..... не в коня корм. Что вы всё лезете, как лягушки в пасть ужа, в эти отношения? Что они вам дают? Почему мы 50 лет назад не были ни в каких отношениях, однако счастливо живём до сих пор? Дуры! Только законный брак без ваших всяких "притирок" является основой счастливой семейной жизни. Чтобы хорошо узнать человека, необязательно с ним жить, достаточно просто внимательно посмотреть на него без шор влюблённости и человек себя обязательно проявит.
Ответить
16 час.
Майя Maja
Правильно девушка Майя сомневается в его искренности. Не нужен он ей. На такого никогда нельзя положиться в трудную минуту (а в жизни всякое может случится). Всегда надо слушать свой внутренний голос и свое сердце. Есть сомнения в периоде ухаживаний - значит не твое и не для тебя.
Ответить
15 час.
А
Александр24
"...случиТЬСЯ...))"
Ответить
15 час.
Свежие комментарии