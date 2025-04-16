Михаил Ефремов собрался съехать из своей квартиры

Вернувшийся из колонии актер Михаил Ефремов устал от постоянного внимания прессы. 61-летний актер сейчас живет в своей квартире в Плотниковом переулке, но с момента его возвращения возле дома круглосуточно дежурят папарацци, фиксируя каждый его выход.
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