Михаил Ефремов собрался съехать из своей квартиры

Вернувшийся из колонии актер Михаил Ефремов устал от постоянного внимания прессы. 61-летний актер сейчас живет в своей квартире в Плотниковом переулке, но с момента его возвращения возле дома круглосуточно дежурят папарацци, фиксируя каждый его выход.