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Дорофеев сделал 2 ассиста в матче с «Виннипегом». Форвард «Вегаса» играл в 1-м звене с Айкелом и Барбашевым

«Вегас» одержал победу над «Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. На счету 24-летнего форварда стало 17 (12+5) очков в 24 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

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