Более 150 мероприятий проведут ко Дню студента в Подмосковье

Концерты, дискотеки, творческие гостиные, квизы и балы проведут ко Дню студента в Подмосковье. В региональном министерстве культуры и туризма ожидают, что в мероприятиях примут участие более 12 тысяч человек.
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