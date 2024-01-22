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Более 150 мероприятий проведут ко Дню студента в Подмосковье

Более 150 мероприятий проведут ко Дню студента в Подмосковье

Концерты, дискотеки, творческие гостиные, квизы и балы проведут ко Дню студента в Подмосковье. В региональном министерстве культуры и туризма ожидают, что в мероприятиях примут участие более 12 тысяч человек.

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