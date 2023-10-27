Челябинцам объяснили, куда жаловаться на ледяные тротуары. Фото

В мэрии Челябинска назвали номера телефонов, по которым можно пожаловаться на гололед на тротуарах. В городе образовалась небезопасная ситуация из-за затянувшихся перепадов температур от дневных плюсовых к ночным минусовым.
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