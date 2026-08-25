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«МЮ» за 65+5 млн фунтов купил опорника «Брайтона» Балеба

« Манчестер Юнайтед » объявил о трансфере опорного полузащитника « Брайтона »  Карлоса Балеба . 22-летний хавбек сборной Камеруна заключил с «МЮ» контракт по схеме «5+1».

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