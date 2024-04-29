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Бунт против закона Санду. Молдавские суды отказались штрафовать людей за георгиевские ленты

Бунт против закона Санду. Молдавские суды отказались штрафовать людей за георгиевские ленты

Суды в Молдавии устроили бунт против закона, который продвинула президент страны Майя Санду. Они отказываются штрафовать людей за ношение георгиевских лент, раз за разом оправдывая нарушителей административного кодекса.

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