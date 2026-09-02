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Царьград

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UFD Tech раскрыл, как MacBook Neo быстро расходует ресурс памяти

UFD Tech раскрыл, как MacBook Neo быстро расходует ресурс памяти

Блогер UFD Tech протестировал MacBook Neo и выявил быстрый износ встроенной памяти из-за дефицита оперативной.

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