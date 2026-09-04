Народный фронт в ЯНАО провел спецсбор для военных медиков

Отделение Народного фронта на Ямале организовало спецсбор для военных медиков. Чем важна помощь, как она помогает спасать жизни, как становятся военными медиками и как могут поддержать ямальцы героев на передовой? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у руководителя регионального исполкома Народного фронта в ЯНАО Ивана Новицкого и военного медика, участницы СВО Елены Земенковой из Ноябрьска.
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