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Народный фронт в ЯНАО провел спецсбор для военных медиков

Народный фронт в ЯНАО провел спецсбор для военных медиков

Отделение Народного фронта на Ямале организовало спецсбор для военных медиков. Чем важна помощь, как она помогает спасать жизни, как становятся военными медиками и как могут поддержать ямальцы героев на передовой? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у руководителя регионального исполкома Народного фронта в ЯНАО Ивана Новицкого и военного медика, участницы СВО Елены Земенковой из Ноябрьска.

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