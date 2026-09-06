Культуромания
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Культуромания

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В усадьбе С.Н. Худекова открылась фотовыставка детских рисунков О.И. Семёнова-Тян-Шанского

В усадьбе С.Н. Худекова открылась фотовыставка детских рисунков О.И. Семёнова-Тян-Шанского

В музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» (Рязанская область) работает передвижная фотовыставка «Первые шаги в науке: детские зарисовки растений и насекомых О.

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