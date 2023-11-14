Бредни Стефанишиной, мужеложство в Латвии, пиджак Олены: утренний кофе с EADaily

Natalija Osminina

А слова главы финского министерства обороны Антти Хяккянен объясняются просто - он не учит, как надо жить НАТО (по словам автора статьи), а объявляет об уходе НАТО с территорий, которые будут принадлежать России по новой Ялте 2. И потому Литва, Латвия и Польша уже последовали примеру Финляндии - формируют свою армию, накапливают оружие, которое дает им НАТО и уж начали обучать ВСЁ мужское население от 18 лет до 65 навыкам военного дела, превращая их в свою тероборону.