Денек приболел — надеялся, вдруг что-то в мире изменится. Ничего! Глупость правит бал. Cartoon:Vitaly Podvitski 1.
Бредни Стефанишиной, мужеложство в Латвии, пиджак Олены: утренний кофе с EADaily
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Мужеложество???? Пардлн. Партнёрство.
Ответить
25 мин.
Natalija Osminina
А слова главы финского министерства обороны Антти Хяккянен объясняются просто - он не учит, как надо жить НАТО (по словам автора статьи), а объявляет об уходе НАТО с территорий, которые будут принадлежать России по новой Ялте 2. И потому Литва, Латвия и Польша уже последовали примеру Финляндии - формируют свою армию, накапливают оружие, которое дает им НАТО и уж начали обучать ВСЁ мужское население от 18 лет до 65 навыкам военного дела, превращая их в свою тероборону.
Ответить
19 мин.
Natalija Osminina
Так президент Латвии, которого не так давно выбрали латыши (кстати, в Латвии более 40% русскоязычного населения)- открытый гей. Поэтому он сразу разрешил гей браки и усыновление ими детей. Ничего удивительного.
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии