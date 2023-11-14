Бредни Стефанишиной, мужеложство в Латвии, пиджак Олены: утренний кофе с EADaily

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Денек приболел — надеялся, вдруг что-то в мире изменится. Ничего! Глупость правит бал. Cartoon:Vitaly Podvitski 1.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Мужеложество???? Пардлн. Партнёрство.
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25 мин.
Natalija Osminina
А слова главы финского министерства обороны Антти Хяккянен объясняются просто - он не учит, как надо жить НАТО (по словам автора статьи), а  объявляет об уходе НАТО с территорий, которые будут принадлежать России по новой Ялте 2. И потому Литва, Латвия и Польша уже последовали примеру Финляндии -  формируют свою армию, накапливают оружие, которое дает им НАТО и уж начали обучать ВСЁ мужское население от 18 лет до 65 навыкам  военного дела, превращая  их в свою тероборону.
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19 мин.
Natalija Osminina
Так президент Латвии, которого не так давно выбрали латыши (кстати, в Латвии более 40% русскоязычного населения)- открытый гей. Поэтому он сразу разрешил гей браки и усыновление ими детей. Ничего удивительного.
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18 мин.

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