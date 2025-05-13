Эксперты назвали туристам из РФ самые дешевые страны для прохождения лечения

Мальдивы, Сейшелы и Турция — самые дешевые направления для прохождения лечения российских туристов. Это следует из внутреннего исследования аналитиков онлайн-страховой компании «Лучи», с которым 13 мая ознакомились «Известия».
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