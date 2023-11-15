Нижегородский профессор высказалась о скандале вокруг интервью Манучарову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября, ФедералПресс. Директор института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Мария Ведунова прокомментировала скандал вокруг своего высказывания: «Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование».
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