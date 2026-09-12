Спрос на дизельные авто с пробегом в Челябинской области вырос на 34%

В Челябинской области по итогам летнего сезона зафиксирован заметный рост внимания покупателей к подержанным автомобилям с дизельными двигателями.
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