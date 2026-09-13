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Мировое обозрение

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Киев вновь обвинил Белоруссию в помощи России «ретрансляторами» для ударов по Украине

Киев вновь обвинил Белоруссию в помощи России «ретрансляторами» для ударов по Украине

Глава украинской военной разведки Олег Иващенко в интервью британскому изданию The Times заявил, что на территории Белоруссии вновь фиксируется работа ретрансляционных станций, которые, по его версии, обеспечивают вспомогательную функцию для передвижения российских дронов, атакующих Украину.

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