Киев вновь обвинил Белоруссию в помощи России «ретрансляторами» для ударов по Украине

Глава украинской военной разведки Олег Иващенко в интервью британскому изданию The Times заявил, что на территории Белоруссии вновь фиксируется работа ретрансляционных станций, которые, по его версии, обеспечивают вспомогательную функцию для передвижения российских дронов, атакующих Украину.