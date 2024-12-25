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Царьград

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В Химках два раза за день эвакуировали посетителей «Ашана» в торговом центре

В Химках два раза за день эвакуировали посетителей «Ашана» в торговом центре

Персонал попросил покупателей покинуть здание.В подмосковных Химках два раза за вечер эвакуировали посетителей гипермаркета «Ашан» в торговом центре «Мега Химки».

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