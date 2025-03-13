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Царьград

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Чёрный день календаря. 13 марта. Льдина с рыбаками откололась в Куршском заливе. Погиб 51 русский

Чёрный день календаря. 13 марта. Льдина с рыбаками откололась в Куршском заливе. Погиб 51 русский

Жертвами моря стали любители подлёдного ловаЛюбители весенней подлёдной рыбалки - люди удивительные. Каждый год они отправляются на хрупкий тающий лёд, чтобы ещё разок, последний в сезоне, посидеть над лункой.

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