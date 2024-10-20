Мошенничество чистой воды – придумали хитрый способ связаться с клиентом банка: Сбербанк предупреждает об опасности Ольга БезродняяМошенники не останавливаются на достигнутом и продолжают изобретать новые способы обмана.
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